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Antalya'da 'bıçaklı kadın' paniği! Mahalleliyi tehdit edip terör estirdi

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#Antalya#Saldırı#Antalya Haberleri
Antalyada bıçaklı kadın paniği Mahalleliyi tehdit edip terör estirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 12:52

Antalya'da elindeki bıçakla mahalleliyi tehdit edip 2 kadınla kavga eden M.S. adlı kadın, gözaltına alındı. 'Tehdit' ve 'hakaret'ten hakkında işlem yapılan M.S., ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kanal Mahallesi 4737 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.S. adlı kadın, elindeki bıçakla mahalleliyi tehdit ettikten sonra 2 kadınla sokak ortasında kavga etmeye başladı.

Antalyada bıçaklı kadın paniği Mahalleliyi tehdit edip terör estirdi

Çevredekilerin ve polisin müdahalesi ile kavga sona ererken, M.S. gözaltına alındı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S.’nin üzerinden çıkan bıçağa el koydu. M.S.'nin mahalleliyi tehdit ettiği anlar ve kadınlarla kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalyada bıçaklı kadın paniği Mahalleliyi tehdit edip terör estirdi

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'Tehdit' ve 'hakaret'ten hakkında işlem yapılan M.S., ardından adliyeye sevk edildi.

Antalyada bıçaklı kadın paniği Mahalleliyi tehdit edip terör estirdi

Antalyada bıçaklı kadın paniği Mahalleliyi tehdit edip terör estirdi

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#Antalya#Saldırı#Antalya Haberleri

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