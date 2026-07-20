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Antalya'da beton pompası kamyonu üst geçitte asılı kaldı: Sürücü kurtarıldı, tramvay seferleri aksadı

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#Beton Pompası Kamyonu#Antalya#Kaza
Antalyada beton pompası kamyonu üst geçitte asılı kaldı: Sürücü kurtarıldı, tramvay seferleri aksadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 11:49

Aksu ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan ve üst geçit bariyerlerinde asılı kalan beton pompası kamyonunun sürücüsü yaralandı. Üst geçitten alttaki tramvay yoluna düşen araç parçaları ve dökülen yakıt nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Aksu ilçesi Serik Caddesi’ndeki Pınarlı Üst Geçidi'nde meydana geldi. Gökhan Almacı’nın kontrolünü yitirdiği 03 AEJ 806 plakalı beton pompası kamyonu bariyerlere çarptı. Sürüklenen kamyon, üst geçidin demir bariyerlerini parçalayıp, yan devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalyada beton pompası kamyonu üst geçitte asılı kaldı: Sürücü kurtarıldı, tramvay seferleri aksadı

ARACIN CAMI KIRILARAK KURTARILDI

Üst geçitte asılı kalan kamyonun şoförü Gökhan Almacı, aracın camı kırılarak çıkarıldı. Almacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kırılan demir bariyerler ve araca ait parçalar ise üst geçidin altındaki tramvay yoluna düştü.

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Antalyada beton pompası kamyonu üst geçitte asılı kaldı: Sürücü kurtarıldı, tramvay seferleri aksadı

Düşen parçalar ve dökülen yakıt nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu da oluşurken, yan yatan kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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#Beton Pompası Kamyonu#Antalya#Kaza

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