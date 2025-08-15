×
Antalya Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması: 15 şüpheli adliyede

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 10:35

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 4'üncü dalgasında gözaltına alınan, aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de yer aldığı 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının 4'üncü dalgasında, 12 Ağustos'ta sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de olduğu 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerden 2'si, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

195 MİLYON TL'LİK RÜŞVET İDDİASI

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlem ve ifadeleri tamamlanan, aralarında iş insanı A.Y. ile çalışanları M.Y. ve E.A., belediye çalışanları Y.N. ile O.N.'nin de olduğu 15 şüpheli, bugün sabah adliyeye sevk edildi. Operasyona konu olan ve 195 milyon TL'lik rüşvet iddiasında adı geçen iki şirkete de dün kayyım atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yayımlanan listede, şüphelilerden A.Y.'ye ait döviz bürosuna ve E.K.’ye ait kuyumcu dükkanına kayyım atandı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Diğer yandan Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, iş insanı A.Y. üzerine kayıtlı tüm taşınmazlara, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, tüm banka hesaplarına, kıymetli maden (altın, gümüş vb), döviz, diğer mali kurumlardaki her türlü hesap, kiralık kasa gibi tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi.

