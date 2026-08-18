Antalya'da belediye şirketinde 399 milyon liralık yolsuzluk! İddianame kabul edildi

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ile belediye iştirak şirketi ALDAŞ’a yönelik soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan 127 sayfalık iddianame, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski ASAT Genel Müdürü İbrahim K., eski ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Bülent K., eski ALDAŞ genel müdür yardımcısı Murat Z., Hakan K., Aras Gezer G., Merve D., Pınar B., Lütfi E., Yüksel Ö., Abdullah B., Alican Y., Mehmet Y., Osman Y., Necdet E., Bekir K., Ömer A., Selahattin A., Oktay Ö., Nurhak E. ve Melek K., iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

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SORUŞTURMA MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ RAPORUYLA BAŞLADI

İddianamede, soruşturmanın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından ALDAŞ'ın 2020-2025 yılları arasındaki hesaplarının denetlenmesinin ardından hazırlanan rapordaki tespitler üzerine başlatıldığı belirtildi. Müfettişlik raporundaki tespitlerin ardından kamu zararına yol açtıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında 'zimmet', 'haksız mal edinme' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 14 Ocak 2026 tarihli bilirkişi raporunda, ALDAŞ'ın 2019 ile 30 Kasım 2025 arasındaki defter ve belgeleri incelendi. Raporda, güncel değerleme ve ticari faizle birlikte şirketin KDV dahil 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruş zarara uğratıldığı yönünde görüş bildirildi. Bilirkişi heyeti, şirket kaynaklarının yönetiminde 'sistemli bir suiistimal ve ciddi mali disiplinsizlik' olduğu değerlendirmesini yaptı. Raporda ayrıca genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulunun stratejik ve operasyonel kararlardaki zafiyet nedeniyle birinci derece sorumlu olduğu görüşüne yer verildi.

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SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ ASAT'A YÜZDE 15 FAZLASIYLA FATURA EDİLMİŞ

İddianamede, ALDAŞ tarafından 2020'den itibaren ASAT'a yansıtılan faturaların toplam tutarının 785 milyon 351 bin 84 lira olduğu, bunun 777 milyon 793 bin 991 liralık bölümünün müşavirlik ve Teknokent hizmeti kapsamında gider gösterildiği belirtildi. Mülkiye Müfettişliği raporunda, müşavirlik hizmetiyle ilgisi bulunmadığı değerlendirilen lüks konaklama ve seyahat giderlerinin yüzde 15 kar payı eklenerek, ASAT'a fatura edildiği kaydedildi. İncelemede, lüks otellerde konaklama, ekonomi sınıfı yerine birinci sınıf yüksek fiyatlı uçak bileti, yeme-içme ve alkollü mekan harcamalarının yanı sıra vale, taksi, yakıt, oyuncak, pişmaniye ve sucuk gibi giderlerin de şirket tarafından karşılandığı tespitlerine yer verildi. Şirkete ait kredi kartlarının kullanımına ilişkin tespitlere de yer verilen iddianamede, dönemin ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç B.K. ile Genel Müdür Yardımcısı Murat Z.’nin yurt dışında bulundukları tarihlerde, adlarına tahsis edilen şirket kredi kartlarıyla Türkiye'de harcama yapıldığı ve bu tutarların şirket tarafından ödendiği kaydedildi. İddianamede, şirket kayıtlarında 2019 yılına ilişkin konaklama kaydı bulunmadığı, 2020-2025 yılları arasındaki 517 konaklama kaydının 405'inde konaklama nedeninin açıklanmadığı belirtildi. Kayıtların 310'unda ise konaklayan kişilerin isimleri ile konaklama tarihlerinin açıkça yer almadığı ifade edildi. ALDAŞ'ın muhasebe kayıtlarında, 2019-2025 yılları arasındaki seyahat ve konaklama giderlerinin, KDV hariç toplam 13 milyon 495 bin 953 lira 47 kuruş olduğu belirlendi.

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LÜKS RESTORAN VE HARCAMA İDDİALARI

İddianamede, ALDAŞ Genel Müdür şoförü Mehmet Y.'nin ifadesine de yer verildi. Mehmet Y., dönemin ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Bülent K.'nin ailesi ve misafirleriyle lüks restoranlara gittiğini, bu harcamalara ilişkin faturalardan 'alkol' ifadesinin çıkarıldığını ve bedellerin ALDAŞ'tan tahsil edildiğini öne sürdü. Kıvanç Bülent K.'nin kişisel alışverişlerine ait fiş ve faturaları da kendisine verdiğini belirten Mehmet Y., bunları talimat üzerine şirketin muhasebe birimine teslim ettiğini ifade etti. Mehmet Y. ayrıca Sayıştay denetçilerinin Antalya'ya geldikleri dönemlerde yemek ve ulaşım giderlerinin de Kıvanç Bülent K.'nin talimatıyla karşılandığını iddia etti. ASAT Genel Müdürlüğü şoförü şüpheli Oktay Ö.’nün konu hakkında alınan ifadesinde, "Kıvanç B.K.’yı restoranlara götürdüğümde gerek kendisi gerekse misafirleri genelde alkol alırlardı. Kıvanç Bülent K. kaliteyi seven bir insandı. Restorandan ayrılırken faturalara 'alkol' yazılmaması istenirdi" dedi.

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AYNI GÜN TÜRKİYE VE JAPONYA'DA HARCAMA KAYDI

Mülkiye Müfettişliği raporunda, dönemin ALDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Murat Z.'nin 20 Nisan 2025'te Türkiye'de şahsi kredi kartıyla yaptığı yemek ve alkollü içecek harcamasının yüzde 15 fazlasıyla ASAT'tan tahsil edilerek kendisine ödendiği belirtildi. Aynı gün, yaklaşık 1,5 saat sonra Japonya'daki bir restoranda şirket kredi kartıyla yemek harcaması yapıldığı, böylece aynı kişi adına Türkiye ve Japonya'da harcama kaydı oluştuğu tespit edildi. İddianamede ayrıca dönemin ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Bülent K.'nin İtalya'da görevli olduğu tarihlerde hem İtalya'da hem de İstanbul'da harcama kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

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8 MİLYON LİRAYI AŞKIN ELEKTRONİK ZARAR

İddianamede, ALDAŞ'ın demirbaş kayıtlarında bulunan bazı telefon, tablet ve bilgisayarların yapılan sayımda şirkette olmadığı belirtildi. Bilirkişi raporunda, şirkete iade edilmediği belirtilen demirbaşlar nedeniyle oluşan zararın 8 milyon 400 bin 700 lira olduğu hesaplandı. Raporda, dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yönünden 2 milyon 472 bin 111 lira, dönemin ASAT Genel Müdürü İbrahim K. yönünden 3 milyon 17 bin 930 lira, dönemin ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Bülent K. yönünden 6 milyon 854 bin 549 lira, dönemin ALDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Murat Z. yönünden ise 4 milyon 382 bin 635 lira kamu zararı hesaplandı. Bu isimler arasında en yüksek tutarın Kıvanç Bülent K. yönünden belirlendiği görüldü. İddianamede, Muhittin Böcek, İbrahim K., Murat Z., Merve D., Pınar B., Lütfi E., Yüksel Ö., Oktay Ö., Selahattin A., Nurhak E. ve Melek K.’nın kendileri yönünden belirlenen kamu zararı tutarlarını giderdiği kaydedildi.

BÖCEK: İŞLEMLERİN TAMAMINI KONTROL EDEBİLMEM MÜMKÜN DEĞİL

Muhittin Böcek, savcılıkta verdiği ifadede, ALDAŞ üzerinden kişisel nitelikteki harcamaların ASAT'a fatura edilmesi yönünde herhangi bir talimat vermediğini, Mülkiye Başmüfettişliği raporunda şahsi harcama olarak değerlendirilen işlemlerden de haberdar olmadığını savundu. Böcek, ALDAŞ'ın iş ve işlemlerinin tamamını Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi nedeniyle kontrol etmesinin mümkün olmadığını belirtti. Şüpheli İbrahim K. ise suçlamaları kabul etmediğini, oluşturduğu kamu zararını giderdiğini belirtti. Şüpheli Kıvanç B.K. yönünden, yurt dışında bulunması sebebiyle hakkında yakalama emri çıkarıldı. İddianamenin sonuç bölümünde savcılık, şüphelilerin isnat edilen suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Zimmet suçlaması yöneltilen Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin soruşturma aşamasında savcılık hesabına yatırdığı kamu zararına konu paraların yasal faiziyle ASAT'a, kamu kurumu zararına dolandırıcılıkla suçlanan Nurhak E. ve Melek K.’nın yatırdığı paraların ise ALDAŞ'a ödenmesi talep edildi.