Antalya'da bebeği darbederek öldüren anne ile birlikte yaşadığı kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

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Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Aygül Ç. ve Ahmet Ö. katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık anne Aygül Ç, önceki savunmalarını yinelediğini, işitme engeli olduğu için kendini yeterince ifade edemediğini öne sürdü.

ANNE SUÇLAMALARI RET ETTİ

Yazılı savunmasını mahkemeye sunan Aygül Ç, "Ben bebeğime bir şey yapmadım, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Ahmet Ö. ise olay günü çalıştığını, bebeğe bir şey yapmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.

CEZALARI BELLİ OLDU

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Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan anne Aygül Ç'yü "altsoydan birini kasten öldürme", Ahmet Ö'yü ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ayrıca sanıkların pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.

OLAY

Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde ikamet eden Aygül Ç, bir yaşındaki bebeği Toprak'ı 18 Temmuz 2023'te Aksu Semt Polikliniği'ne götürmüş ve kanepeden düştükten sonra rahatsızlandığını söylemişti. Vücudunda darptan kaynaklanan morlukların olduğu tespit edilen bebek, poliklinikteki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Bebeğin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından gözaltına alınan Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö. tutuklanmıştı.