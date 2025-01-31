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Antalya'da bataklığa saplanıp mahsur kalan kadın 4 saat sonra vinçle kurtarıldı

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#ANTALYA#Konyaaltı#Bataklık
Antalyada bataklığa saplanıp mahsur kalan kadın 4 saat sonra vinçle kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 09:55

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Çayı'nda bataklığa saplanıp, yaklaşık 4 saat mahsur kalan 36 yaşındaki Fatma D., vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.

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Kadınlar Plajı'na gidiş yolunda dün saat 16.30 sıralarında yürüyen Fatma D., Sarısu Çayı'nda bataklığa saplandı. Fatma D., tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkamayınca saat 20.00 sıralarında telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Antalyada bataklığa saplanıp mahsur kalan kadın 4 saat sonra vinçle kurtarıldı

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede Fatma D.'nin bulunduğu yere gelen itfaiye ekibi, kurtarma çalışmalarına başladı. Vince kendisini bağlayan bir itfaiye eri, diğer arkadaşlarının yardımıyla kalçasına kadar bataklığa saplanmış haldeki Fatma D.'nin yanına gitti.

Antalyada bataklığa saplanıp mahsur kalan kadın 4 saat sonra vinçle kurtarıldı

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Yarım saatlik çalışmanın ardından Fatma D.'yi bulunduğu yerden çıkaran itfaiye eri, kendisiyle beraber vince bağladıktan sonra güvenli alana çıkardı. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Fatma D., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalyada bataklığa saplanıp mahsur kalan kadın 4 saat sonra vinçle kurtarıldı

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#ANTALYA#Konyaaltı#Bataklık

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