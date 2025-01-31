Antalya'da bataklığa saplanıp mahsur kalan kadın 4 saat sonra vinçle kurtarıldı

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Kadınlar Plajı'na gidiş yolunda dün saat 16.30 sıralarında yürüyen Fatma D., Sarısu Çayı'nda bataklığa saplandı. Fatma D., tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkamayınca saat 20.00 sıralarında telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede Fatma D.'nin bulunduğu yere gelen itfaiye ekibi, kurtarma çalışmalarına başladı. Vince kendisini bağlayan bir itfaiye eri, diğer arkadaşlarının yardımıyla kalçasına kadar bataklığa saplanmış haldeki Fatma D.'nin yanına gitti.

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Yarım saatlik çalışmanın ardından Fatma D.'yi bulunduğu yerden çıkaran itfaiye eri, kendisiyle beraber vince bağladıktan sonra güvenli alana çıkardı. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Fatma D., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.