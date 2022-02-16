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Antalya'da balıkçıların korku dolu anları... Oltaya köpekbalığı takıldı!

#Köpekbalığı#Antalya#Balık

Antalya'da, bir balıkçının oltasına yaklaşık 100 kilogram ağırlığında köpek balığı takıldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden balıkçı, "Of, Allah'ım bu ne ya, jaws" derken yanındaki arkadaşının, "Bize saldırmasın" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpek balığı oltayı koparıp denizde kayboldu.

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Antalya'da bir grup balıkçı, öğle saatlerinde Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Balıkçılardan birinin oltasına köpek balığı takıldı. Oltayı çekmekte zorlanan balıkçı, "Bu ne ya" diyerek şaşkınlığını dile getirirken, yanındaki arkadaşları da o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Antalyada balıkçıların korku dolu anları... Oltaya köpekbalığı takıldı

Oltayı çekmekte zorlanan Antalyalı balıkçı, "50 kiloyu geçtik. Ne 50'si 100 kilo. En az 100 kilo. Kuzu olasıca" dedi. Çektiği oltaya takılanın köpek balığı olduğunu gören arkadaşları, "Of Allah'ım bu ne ya, jaws" derken arkadaşlarının, "Bize saldırmasın" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 100 kilogram olduğu tahmin edilen köpek balığı oltayı koparıp denizde kayboldu.

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Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı.

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