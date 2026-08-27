Antalya'da babanın çağrısı ses getirdi: Otizmli gencin agresifliği 2 aylık özel eğitimle bitti

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Otizmli S.Y.'nin öfke ve saldırgan davranışları nedeniyle ailesinin zor günler geçirdiği, evde zaman zaman kaos yaşandığına ilişkin DHA'nın haberi sonrasında yardımseverler harekete geçti. Haberin ardından aile ile iletişime geçen Akdeniz Otizm Derneği, S.Y. için özel eğitim desteği arayışına girdi. Derneğin girişimiyle bir hayırsever, S.Y.'nin yaklaşık 5 aylık özel eğitim ücretini üstlendi.

Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri arasında özel eğitim alan S.Y.'de yaklaşık 2 aylık süreçte dikkat çekici değişim yaşandığını ve oğlunun artık kendisine, ailesine ve eşyalara zarar vermediğini belirten Ramazan Yıldız, “Önceden evde sürekli kaos, kavga, dövüş vardı. Şu an herkes çok mutlu. Oğlum da biz de mutluyuz. Önceden bir kaşını kaldırıp bakamıyordun çocuğa, hemen öfke patlaması oluyordu. Şu anda gayet mülayim" diye konuştu. Oğlunun artık isteklerini daha sakin ifade ettiğini anlatan Yıldız, “Bir şey istediği zaman, 'Yapabilir miyim, gidebilir miyim?' diye soruyor. Önceden daha farklıydı" dedi.

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'ÜMİDİMİ KESMİŞTİM, BU DEĞİŞİM BENİM İÇİN MUCİZE’

Oğlundaki değişimin kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getiren Ramazan Yıldız, “İnşallah hep böyle devam eder yeni hali. Ümidimiz o yönde. Oğlumun bu şekilde değişmesi benim için mucize. Ben, yalan yok; ümidimi kesmiştim. Bu şekilde olacağı hiç aklıma gelmezdi. Allah razı olsun vesile olanlardan. Şu an gerçekten çok güzel" dedi.

Oğlunun eğitim aldığı kurumda çeşitli spor ve etkinliklere katıldığını belirten Yıldız, “Havuza giriyor, bisiklet sürüyorlar, koşu bandına binip doğada yürüyüş yapıyorlar. Sürekli spor yapıyorlar. Gittiği yerde de çok mutlu. Hocalar da onu çok sevdi, o da onları çok seviyor. Bıraksan 7 gün gider oraya, o kadar seviyor" diye konuştu.

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'AİLESİNİN NEFES ALMASI İÇİN DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Akdeniz Otizm Derneği Başkan Yardımcısı Halit Mert de süreçle ilgili konuştu. S.Y.'nin davranış problemlerini ve ailesinin yaşadığı güçlükleri öğrendikten sonra baba Ramazan Yıldız ile iletişime geçtiklerini kaydeden Halit Mert, S.Y. için özel eğitim arayışına girdiklerini, bir gönüllünün yaklaşık 5 aylık özel eğitim ücretini karşıladığını ifade etti. Özel eğitim desteğinin ikinci ayında S.Y.'de ciddi ilerleme kaydedildiğini belirten Mert, “Çok ciddi yol katetti. Davranış problemleri ortadan kalktı. Artık kendisine, ailesine zarar vermiyor. Eve, eşyalara zarar vermiyor" dedi.

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S.Y.'nin davranış problemlerinin azalmasıyla ailesinin de nefes aldığını belirten Mert, “Kardeşimizin davranış problemlerinin giderilmesi, daha iyiye gitmesi, ailesinin nefes alması, onun bu problemlerden kurtularak daha sağlıklı bir yaşama kavuşması için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mert, özel eğitim ihtiyacı bulunan otizmli çocuklara destek olmak isteyen hayırseverlere de çağrıda bulundu.

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