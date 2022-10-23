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Antalya'da AVM'de yangın; itfaiye eri, solunum cihazı maskesini çalışana verdi

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#Antalya#Polis#Yangın
Antalyada AVMde yangın; itfaiye eri, solunum cihazı maskesini çalışana verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 16:07

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bir AVM'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesi ile söndürüldü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, dumandan etkilenen bir çalışan ile hava solunum cihazı maskesini paylaştı.

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Yangın, saat 13.30 sıralarında Deniz Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde 5 katlı AVM'nin son katında meydana geldi. Elektrik panosundan alev çıktığını gören AVM çalışanları yangın tüpleri ile müdahale ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bazı çalışanlar yoğun dumandan etkilenirken, bazılarıysa arkadaşlarının yardımı ile dışarı çıktı.

'YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİK'

Bir itfaiye eri de sırtında taşıdığı temiz hava solunum cihazının maskesini dumandan etkilenen AVM çalışanına takarak, ambulansa kadar eşlik etti. Çalışan tedbir amaçlı ambulansa alındı. Yangını görünce müdahale etmeye çalıştıklarını söyleyen AVM çalışanı Mustafa Demir, "İtfaiye ekipleri gelene kadar Yangın tüpleriyle müdahale ettik. Pencereden alevleri görünce yangın tüpünü alarak, oraya doğru tuttum" dedi. İtfaiye ekipleri de 30 dakikalık çalışmasının ardından yangını söndürüp, kontrol altına aldı.

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#Antalya#Polis#Yangın

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