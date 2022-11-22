Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da Atatürk büstüne saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk#Büstü#Antalya
Antalyada Atatürk büstüne saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 14:26

Antalya'nın Kepez ilçesindeki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyun kısmından kırıldı.

Haberin Devamı

Olay, gece Kanal Mahallesi'ndeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesine giren kişi ya da kişiler, Atatürk büstünü boyun kısmından kırdı. Baş kısmına da hasar verildiği görülen büst, olay yerinde bırakıldı. Görevliler, sabah gelip büstü görünce durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, kamera görüntülerini inceledi. Büstün yerine yenisi konulurken, polis de inceleme için diğer parçaları emniyete götürdü.

Antalyada Atatürk büstüne saldırı

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün boyun kısmından kırılmasıyla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alınması, görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verilirken, yapılan araştırma ve incelemeler sonucu büstü kıran kişi, yakalanarak gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atatürk#Büstü#Antalya

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı