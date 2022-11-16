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Antalya'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı

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#Antalya#Polis#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 13:01

ANTALYA'da, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na gece gelen kimliği belirsiz kişi, çantasından çıkardığı balyozla saldırı gerçekleştirildi. Anıtın yükseldiği kaidenin mermerleri kırıldı. Anıttan parmak izi alınırken, saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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Muratpaşa Belediyesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, kimliği belirsiz kişi, dün saat 23.30 sıralarında kullandığı otomobille Atatürk Kent Meydanı'na geldi.

Aracını park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı. Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline döndü ve olay yerinden ayrıldı. Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, gece saatlerinde olay yerine geldi. Anıttan parmak izleri alınırken, saldırganın belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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#Antalya#Polis#Şiddet

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