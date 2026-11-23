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Sarıyer Uskumruköy'de güvenlik kameralarına yansıyan ve bölgede arama çalışmaları başlatılan aslan görüntülerinin ardından akıllara Temmuz 2025'te Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan ve "Zeus" isimli aslanın saldırısına uğrayıp verdiği mücadeleyle gündem olan Süleyman Kır, akıllara geldi.

Geçirdiği 5 günlük yoğun tedavinin ardından taburcu edilen ve şuanda gündelik işlerini sürdüren Süleyman Kır, İstanbul'daki olayı televizyonlardan görünce tekrar o günleri hatırladı.

"BOĞAZINI SIKTIM"

Yaşadığı aslan saldırısını anlatan Kır, "2025 yılında tarlamda sulama yaparken, hayvanat bahçesinden aslan kaçmıştı. O gün karşımda gördüğümde inanamadım. Karşımda bir aslan. Üstüme saldırdı, teslim olmadım, Allah güç ve kuvvet verdi. Pençelerinden tuttum, boğazını sıktım, 10-15 dakika aslanla boğuştuk. Sonra ‘kimse yok mu' derken güvenlik güçleri geldi, aslan da kaçtı" dedi.

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"SAĞDUYULU OLSUNLAR"

İstanbul'da kaçan aslan haberini televizyondan izlediğini belirten Kır, vatandaşları sağ duyulu olmaya davet ederek, "Hayvanın pençesi ve dişi yok diyorlar. Vatandaşlarımız sağ duyulu olsun. Dişi ve pençeleri olmasa da tedbir alsınlar. Bu acıları biz yaşadık" diye konuştu.

"ASLANLARI AFRİKA'YA GÖTÜRÜP KENDİ HALLERİNE BIRAKSINLAR"

Kır, bu tür güçlü ve yırtıcı hayvanların beslenmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "Aslanları böyle tavuk, kuş, kedi ve köpek besler gibi beslemesinler. Güçlü ve yırtıcı bir hayvan. Bunları Afrika'ya bıraksınlar, kendi hallerine. Bir aslan kaçıyor, onu bulacağız diye çok sayıda güvenlik gücü onunla uğraşıyor, millet de tedirgin oluyor. Bizim olayda öldürdüler. Hayvanın suçu günahı yok ama böyle kediye köpeğe bakamayacak olanlara aslan gibi yırtıcı hayvanları beslemelerine izin verilmesin" ifadelerini kullandı.