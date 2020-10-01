Antalya’da asker eğlenceleri devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kontrolsüz kalabalıkların oluşmasını engellemek için asker eğlencesi ve konvoy yapılmasına kısıtlama getirirken, Sağlık Bakanlığı, maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Kısıtlamaya rağmen Antalya’da dün akşam yine asker eğlencesi düzenlendi. Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun boşluğunda buluşan ve arkadaşlarını askere uğurlayan bir grup genç, davul eşliğinde oynadı.



Gençler, maske takmadan ve sosyal mesafeyi gözardı ederek oynadığı görüntüleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. O anlar gruptaki kişiler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.