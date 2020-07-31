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AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 00:18,Son Güncelleme:

Antalya'da asırlık kestane ağacı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

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Antalya'da asırlık kestane ağacı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
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Antalya'nın İbradı ilçesindeki asırlık kestane ağacı, ziyaretçilerin ilgini çekiyor.

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi yılda 100 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini vurguladı.

Altınbeşik Mağarası, düğmeli evler ve "Arapastı" kestanesinin ilgi gördüğünü anlatan Küçükkuru, "Turizm açısından çok önemli bir anıt ağacımız var. İbradı'da birçok tarihi olaya tanıklık etmiş olan ağaç 1100 yaşında." dedi.

Ağacın bakımının, üniversitelerden akademisyenler ve belediye ekiplerince yapıldığını anlatan Küçükkuru, her yıl binlerce kişinin anıt ağacı görmek için buraya geldiğini ifade etti.

Alanya'dan ağacı görmeye gelen Aslı Gül, asırlık ağacın hikayesinden etkilendiğini, görmek için İbradı'ya geldiğini söyledi.

Kestane ağacının devasa olduğuna dikkati çeken Gül, bol bol fotoğraf çektirdiklerini ifade etti.

Meryem Acizoğlu ise anıt ağacı görünce çok şaşırdığını belirtti.

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