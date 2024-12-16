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Antalya'da arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın, evinde baygın halde bulundu

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#ANTALYA#Kepez#Baygın
Antalyada arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın, evinde baygın halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 10:16

Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı 24 yaşındaki Havva S., evinde baygın halde bulundu. Sağlık ekibi baygın haldeki Havva S.'ye ilk müdahaleyi evde yaptı. Havva S., ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi 3124 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Havva S.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri kapısı kilitli daireye giremedi. Bunun üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, kapısı kilitli dairenin penceresindeki demir parmaklıkları keserek, eve girdi. Ekipler, Havva S.'nin baygın halde olduğunu görünce durumu sağlık ekibine bildirdi. Sağlık ekibi baygın haldeki Havva S.'ye ilk müdahaleyi evde yaptı.

Havva S., ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapının açılmasıyla Havva S.'nin baygın halde evde yattığını gören arkadaşları, sağlık ekibi gelene kadar "Allahım ne olur arkadaşımıza bir şey olmasın" diyerek gözyaşı döktü.

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#ANTALYA#Kepez#Baygın

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