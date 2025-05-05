Antalya'da apartmanda yangın paniği! Binadakiler çatıya çıktı

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Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 3069 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Abdullah G.'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ev sahibi ve apartman sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇATIYA ÇIKTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan apartmandaki bazı kişiler, çatıya çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.