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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Antalya'da apartman deposundan malzeme çaldı... Yöneticiye selam verip gitti

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Antalya'da apartman deposundan malzeme çaldı... Yöneticiye selam verip gitti
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Antalya'da, apartmanın zemin katındaki depoya giren kimliği belirsiz kişi, malzeme çaldıktan sonra dışarı çıkınca bina yöneticisiyle karşılaştı. Cerrahi maskeli hırsızlık şüphelisi, kendisni tanıyamayan yöneticiyle selamlaşıp uzaklaştı. Bu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'ndeki apartmanın deposunda meydana geldi. Hırsızlık şüphelisi, depodaki malzemeleri çalıp, dışarı çıktı. Yüzünde cerrahi maske olan ve bina sakini gibi davranan kimliği belirsiz kişi, apartman yöneticisiyle karşılaştı. Bu sırada yönetici, şüpheliyi maskesi olduğu için tanıyamadı. Elinde çaldığı eşyalar olan şüpheli, yöneticiye selam verip, binadan uzaklaştı. Bu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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