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Antalya'da annesini rehin aldı, ortalığı birbirine kattı! Bacağından vurulan Fırat Altun hayatını kaybetti

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#Antalya#Polis#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 11:33

Antalya’da annesini bıçakla rehin alıp bıraktıktan sonra çağırılan polislere çamaşır suyu atarak eve girmelerini engelleyen, 4 saat direndikten sonra bacağından vurularak yakalanan Fırat Altun (28), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan Fırat A.’nın geçen sene aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki apartmanın çatı katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat Altun, birlikte yaşadığı annesi Hülya Altun'u, tedavi konusu yeniden gündeme gelince tartışıp elindeki bıçakla rehin aldı. Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya Altun, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine balkona çıkan Fırat Altun, evdeki eşyaları yola atmaya başladı.

Fırat Altun, adrese gelip kapıyı çalan polislere de cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi. Fırat Altun balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal, yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat Altun’a müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

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Antalyada annesini rehin aldı, ortalığı birbirine kattı Bacağından vurulan Fırat Altun hayatını kaybetti

Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

Antalyada annesini rehin aldı, ortalığı birbirine kattı Bacağından vurulan Fırat Altun hayatını kaybetti

Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat Altun’un attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi. Özel harekat polisinin üniformasında çamaşır suyu kaynaklı lekeler oluştu. Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Bu sırada sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat Altun’a müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı.

Antalyada annesini rehin aldı, ortalığı birbirine kattı Bacağından vurulan Fırat Altun hayatını kaybetti

Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat Altun, sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralanan Fırat Altun sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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Antalyada annesini rehin aldı, ortalığı birbirine kattı Bacağından vurulan Fırat Altun hayatını kaybetti

Bu sırada gazdan etkilenen bina sakinleri ise ambulansta tedavi edildi. Fırat Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

Antalyada annesini rehin aldı, ortalığı birbirine kattı Bacağından vurulan Fırat Altun hayatını kaybetti

GEÇEN YIL DA 2 POLİSİ YARALAMIŞ

Fırat Altun’un, geçen sene yine aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi.

Antalyada annesini rehin aldı, ortalığı birbirine kattı Bacağından vurulan Fırat Altun hayatını kaybetti

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#Antalya#Polis#Sağlık

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