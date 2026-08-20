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Antalya'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

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#Antalya Asayiş#Ayten Harputlugil#Nilgün Harputlugil
Antalyada anne ile kızı evlerinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 18:50

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 93 yaşındaki Ayten Harputlugil ile 71 yaşındaki kızı Nilgün Harputlugil birlikte yaşadıkları evde ölü olarak bulundu.

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Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 5'inci kattaki dairede yaşayan anne ve kızından haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Ayten Harputlugil ile kızı Nilgün Harputlugil'i kendilerine ait odalardaki yataklarında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Antalyada anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

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Apartman sakinleri, anne ve kızı en son yaklaşık 10 gün önce gördüklerini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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#Antalya Asayiş#Ayten Harputlugil#Nilgün Harputlugil

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