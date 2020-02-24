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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:19,Son Güncelleme:/

Antalya'da ambulans devrildi: 4 yaralı

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Antalya'da ambulans devrildi: 4 yaralı
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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında özel bir hastaneye ait ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya hasta taşıyan özel bir hastaneye ait U.K.'nin kullandığı 48 PN 420 plakalı ambulans, saat 04.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolunun Korkuteli'ne bağlı Yukarı Karaman Mahallesi'nde, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü U.K. ile sağlık personeli H.K., E.K. ve ambulanstaki hasta F.G.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 yaralı, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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