Antalya'da alacak-verecek meselesinde 2 kişiyi silahla yaraladı

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Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde dün saat 21.30 sıralarında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen olayda M.Ö., motosikletle seyir halindeki 2 kişiyi silahla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.Ö. polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken bacaklarından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar hastanede tedaviye alındı. Diğer yandan olay sırasında mermilerin isabet ettiği 2 araçta da hasar oluştu. Araçlardan birinin tekerlek ve camına, diğer aracın da kapı kısmına mermi isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yaralılardan birinin ambulans beklerken görüntüsü çevredeki vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralının bacağına ilk yardım uygulandığı anlar yer aldı.