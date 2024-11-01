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Antalya'da alacak-verecek meselesinde 2 kişiyi silahla yaraladı

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#ANTALYA#Alanya#Silahlı Saldırı
Antalyada alacak-verecek meselesinde 2 kişiyi silahla yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 09:35

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle M.Ö., tabancayla ateş ettiği motosikletle seyir halindeki 2 kişiyi yaraladı. Şüpheli M.Ö. polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

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Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde dün saat 21.30 sıralarında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen olayda M.Ö., motosikletle seyir halindeki 2 kişiyi silahla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.Ö. polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken bacaklarından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar hastanede tedaviye alındı. Diğer yandan olay sırasında mermilerin isabet ettiği 2 araçta da hasar oluştu. Araçlardan birinin tekerlek ve camına, diğer aracın da kapı kısmına mermi isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yaralılardan birinin ambulans beklerken görüntüsü çevredeki vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralının bacağına ilk yardım uygulandığı anlar yer aldı.

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#ANTALYA#Alanya#Silahlı Saldırı

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