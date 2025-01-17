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Antalya'da alacak anlaşmazlığı kavgasında 1 ölü

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#Antalya#Polis#Kavga
Antalyada alacak anlaşmazlığı kavgasında 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 09:48

Antalya'da alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Medeni Önem yaşamını yitirdi. Şüpheli İ.Ç. ile beraberindeki 1 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'ndeki kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ç. ile birlikte kıraathaneye gelen bir kişi, Medeni Önem ile alacak- verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ç., Önem'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İ.Ç. ve beraberindeki kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekibinin kontrolünde Önem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Önem'in cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Antalya#Polis#Kavga

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