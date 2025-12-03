×
Gündem Haberleri

Antalya'da akran zorbalığı! Görüntüler dehşete düşürdü: 'Kafasını yere çarp, vurun acımayın'

#ANTALYA#Akran Zorbalığı#Darp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 16:02

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde kız ve erkeklerden oluşan 11 kişilik grup, bir kız öğrenciyi tekme yumruk dövdü, saçından tutup sürükledi. Öğrencilerden bazıları, tepki çeken şiddet anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Antalya'nın Serik'e bağlı Merkez Mahallesi’ndeki bir ilkokulun bahçesinde 30 Kasım günü bir araya gelen 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip, sonrasında darbetti. Şiddete uğrayan öğrencinin olayı anlattığı ailesi, polise şikayetçi oldu. Polisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Çocuklar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Antalyada akran zorbalığı Görüntüler dehşete düşürdü: Kafasını yere çarp, vurun acımayın

"KAFASINI YERE ÇARP, VURUN ACIMAYIN"

Öğrencinin şiddete uğradığı anların yer aldığı görüntülerde; kız ve erkek öğrenci grubunun bir kız öğrenciyi tehdit ettikten sonra tekme ve yumruk attığı, yere düşürüp tekmeledikleri ve saçından sürüklediği anlar yer aldı.

Telefon kaydında bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazılarının da 'İyi vur', 'Kafasını yere çarp', 'Vurun acımayın' gibi sözleri yer aldı.

