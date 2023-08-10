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Antalya'da akılalmaz olay! Ailesi 'ev' isteğini reddedince çılgına döndü

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#Antalya#Polis#Ev
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 11:43

Antalya’da Serpil K. (30), babasına ait dairelerden birinin tapusunun kendi üzerine yapılması isteği reddedilince sinir krizi geçirdi. Serpil K. ailesinin kaldığı apartmanda bir dairenin balkonundaki korkuluklardan aşağı sarkarak korkulu dakikalar yaşattı. Serpil K. , polisin ikna etmesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

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Olay, dün saat öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2202 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte yaşayan Serpil K. (30), babasının sahip olduğu dairelerden birisinin tapusunun kendi üzerine yapılmasını isteyip ayrı yaşamak istediğini söyledi.

Babasının bu talebini kabul etmemesi üzerine öfkelenen Serpil K., ailesinin yaşadığı apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonuna çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Genç kadının balkon parmaklıklarına tutunarak aşağı sarktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Antalyada akılalmaz olay Ailesi ev isteğini reddedince çılgına döndü

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İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkonun altına şişme yatak açarken, polis de trafiği araç ve yaya trafiğine kapattı.

 

UZUN SÜRE DİL DÖKTÜLER, İKNA EDİP KURTARDILAR

Serpil K.'nin yanına giden polis ekipleri genç kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Zaman zaman gözyaşı döken Serpil K., yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından ikna edilip bulunduğu yerden balkonun iç kısmına alındı. Olayı heyecanla takip eden çevredekiler ise polis ekiplerini alkışladı.

Antalyada akılalmaz olay Ailesi ev isteğini reddedince çılgına döndü

Apartmandan aşağı indirilen genç kadın, kontrol için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

Antalyada akılalmaz olay Ailesi ev isteğini reddedince çılgına döndü

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#Antalya#Polis#Ev

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