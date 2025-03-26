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Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yangını#Antalya Yangın#Acil Servis Yangını
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 12:44

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın Hastalar tahliye ediliyor

İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİLER

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın sonrası B Blok'un üst katlarında duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.

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Yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın Hastalar tahliye ediliyor

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın Hastalar tahliye ediliyor

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın Hastalar tahliye ediliyor

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın Hastalar tahliye ediliyor

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#Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yangını#Antalya Yangın#Acil Servis Yangını

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