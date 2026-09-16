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Antalya'da aile katliamı: Eşini ve onun anne babasını silahla öldürdü

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#Cinayet#Antalya#Antalya Haberleri
Antalyada aile katliamı: Eşini ve onun anne babasını silahla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 11:24

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde S.F., boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giderek dehşet saçtı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.F., eşi , kayınbabası ve kayınvalidesine silahla ateş açıp öldürdü. Kaçan şüpheli aranıyor.

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Karakuyu Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.F. (38), boşanma aşamasında oldukları eşinin ailesinin evinde eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Cinayet#Antalya#Antalya Haberleri

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