Antalya'da ağaca çarpan otomobilde facia: Sağlık çalışanı Ahsengül İnce hayatını kaybetti

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Kaza, dün akşam saatlerinde Finike- Kumluca kara yolunun Deniz Yolu mevkisinde meydana geldi. İsmail Can İnce’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü İsmail Can İnce'nin ağır yaralandığı, yanındaki kardeşi Ahsengül İnce'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

İsmail Can İnce ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede yoğun bakıma alındı. Kumluca’daki özel bir hastanede sağlık çalışanı olan Ahsengül İnce’nin cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi.