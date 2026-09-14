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Antalya'da ağaca çarpan otomobilde facia: Sağlık çalışanı Ahsengül İnce hayatını kaybetti

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#Ahsengül İnce#Antalya Trafik Kazası#Finike-Kumluca Yolu
Antalyada ağaca çarpan otomobilde facia: Sağlık çalışanı Ahsengül İnce hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 12:13

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarpan otomobildeki sağlık çalışanı Ahsengül İnce (24) yaşamını yitirdi, sürücü kardeşi İsmail Can İnce ise ağır yaralandı. 

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Kaza, dün akşam saatlerinde Finike- Kumluca kara yolunun Deniz Yolu mevkisinde meydana geldi. İsmail Can İnce’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Antalyada ağaca çarpan otomobilde facia: Sağlık çalışanı Ahsengül İnce hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü İsmail Can İnce'nin ağır yaralandığı, yanındaki kardeşi Ahsengül İnce'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalyada ağaca çarpan otomobilde facia: Sağlık çalışanı Ahsengül İnce hayatını kaybetti

İsmail Can İnce ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede yoğun bakıma alındı. Kumluca’daki özel bir hastanede sağlık çalışanı olan Ahsengül İnce’nin cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi.

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#Ahsengül İnce#Antalya Trafik Kazası#Finike-Kumluca Yolu

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