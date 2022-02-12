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Antalya'da acı olay! Oğlunu korumak isterken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti

#ANTALYA#Serik#Trafik Kazası
Antalyada acı olay Oğlunu korumak isterken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde 6 çocuk annesi 77 yaşındaki Emine Balcı, zihinsel engelli oğlunu karayolunda geçen araçların çarpmaması için arkasından koştu. Emine Balcı, yoldan geçen motosikletin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, Serik D-400 karayolunda saat 18.10 sıralarında meydana geldi. Manavgat istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen motosikletli, engelli oğlu Hilmi Balcı'yı korumak için yola çıkan Emine Balcı'ya çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emine Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Balcı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin çarpması ve kadının yerde sürüklendiği anlar yer aldı.

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#ANTALYA#Serik#Trafik Kazası

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