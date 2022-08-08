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Antalya'da acı olay! Kardeşleri yıkıldı... Emekli öğretmen denizde boğuldu

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#Antalya#Deniz#Hastane
Antalyada acı olay Kardeşleri yıkıldı... Emekli öğretmen denizde boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 12:12

ANTALYA'da emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya (65), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, ağabeyinin cansız bedenini alnından öptü.

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Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Konserve Koyu Halk Plajı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, her sabah erken saatlerde plaja gelen Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya (65), denize girdi. Kıyıdan açılan Çetinkaya’nın saatler geçmesine rağmen dönüş yapmadığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte deniz polisi ekipleri belirtilen adresin açığında arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta Çetinkaya’nın cansız bedenini bularak bota aldı.

Antalyada acı olay Kardeşleri yıkıldı... Emekli öğretmen denizde boğuldu

TEŞHİS EDİP ALNINDAN ÖPTÜLER

Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen Çetinkaya’nın yakınlarına durum bildirildi. Cenazenin teşhisi için limana gelen emekli öğretmenin kardeşleri Mehmet ve Ahmet Çetinkaya, teşhis sırasında gözyaşlarını tutamadı. Ağabeylerini alnından öpen iki kardeşi, polis ekipleri teskin etti.
Sağlık için her sabah yüzdüğü öğrenilen Çetinkaya’nın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Antalyada acı olay Kardeşleri yıkıldı... Emekli öğretmen denizde boğuldu

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#Antalya#Deniz#Hastane

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