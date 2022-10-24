Antalya'da acı olay! Haberi alınca yıkıldı

Haberin Devamı

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kepez İlçesi Şafak Mahallesi Yeni Sanayi 5005 sokak üzerinde asansör tamiri yapılan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işyerine gelen işletme sahibi, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği görüldü.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



polis ekipleri tarafından şahsın kimliğine yönelik yapılan araştırmada isminin Cem Bulut (32) olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede şahsın Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında işyerinin çatısında bulunan fiber tentenin kırılması sonucu beton zemine düştüğü tespit edildi. Şahsın düşme anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

