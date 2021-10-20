Antalya'da acı olay! Gözyaşları içinde kaldılar

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani’nin kontrolünü kaybettiği elektrikli bisiklet devrildi. Bu sırada arkadan gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 07 AU 0316 plakalı özel halk otobüsü, Sam Baman İrani'nin üzerinden geçti. Yaralanan İrani, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İrani'nin kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Otobüs şoförü A.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sam Baman İrani'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.