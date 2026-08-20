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Antalya'da acı olay: Çilingirle girilen evde anne ve kızı ölü bulundu

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#Nilgün Harputlugil#Ayten Harputlugil#Evde Ölüm
Antalyada acı olay: Çilingirle girilen evde anne ve kızı ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 17:13

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı anne Nilgün Harputlugil ile kızı Ayten Harputlugil’in yaşadığı eve, ihbar üzerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdi. Kapının açılmasıyla içeri giren polis ekipleri, anne ve kızını farklı odalarda hareketsiz halde bulurken, sağlık ekipleri ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının uzun süredir haber alamadığı ve 80’li yaşlarda olduğu tahmin edilen Nilgün Harputlugil ile aynı evde yaşayan 60’lı yaşlardaki kızı Ayten Harputlugil için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi.

Antalyada acı olay: Çilingirle girilen evde anne ve kızı ölü bulundu

İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından polis ekipleri yaşlı anne ile kızını farklı odalarda hareketsiz halde ölü buldu.

Antalyada acı olay: Çilingirle girilen evde anne ve kızı ölü bulundu

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve kızının hayatının kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ölüm nedeni üzerine başlattığı çalışma sürüyor.

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#Nilgün Harputlugil#Ayten Harputlugil#Evde Ölüm

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