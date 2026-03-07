Antalya'da 8 Mart'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Haberin Devamı

'8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü' etkinliği kapsamında, 8 Mart Pazar saat 12.00 ile 17.00 arasında Aydın Kanza Parkı’ndan başlayıp Güllük Caddesi güzergahını takip ederek Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek yürüyüş gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında; saat 10.30 itibarıyla Güllük Kavşağı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan Güllük Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Tonguç Caddesi- Güllük Caddesi Kavşağı'ndan (Eski TRT Kavşağı) Güllük Kavşağı istikametine, Hasan Subaşı Caddesi ile Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi kesişiminden Katlı Otopark Kavşağı istikametine trafik akışının kontrollü olarak sağlanacağı bildirildi.