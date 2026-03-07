×
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da 8 Mart'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 14:14

Antalya Emniyet Müdürlüğü, '8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü' etkinliği dolayısıyla bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

'8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü' etkinliği kapsamında, 8 Mart Pazar saat 12.00 ile 17.00 arasında Aydın Kanza Parkı’ndan başlayıp Güllük Caddesi güzergahını takip ederek Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek yürüyüş gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında; saat 10.30 itibarıyla Güllük Kavşağı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan Güllük Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Tonguç Caddesi- Güllük Caddesi Kavşağı'ndan (Eski TRT Kavşağı) Güllük Kavşağı istikametine, Hasan Subaşı Caddesi ile Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi kesişiminden Katlı Otopark Kavşağı istikametine trafik akışının kontrollü olarak sağlanacağı bildirildi.

#ANTALYA#8 Mart#Kapalı Yollar

