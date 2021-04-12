Antalya'da 5 yıldızlı otelde koronavirüs eğlencesi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarını değerlendiren şirketler, Antalya'da konakladıkları otellerdeki sağlıklarını hiçe sayıyor. 'Çok yüksek riskli' kentler arasında olan Antalya'da bayi toplantısı yapan şirketin çalışanları, veda gecesinde eğlendi. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde pisti dolduranlar, maskesiz, sosyal mesafesiz bir şekilde dans etti. Şirket çalışanları o anları da görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Eğlenecede koronavirüs pandemisinin hiçe sayıldığı görüldü.



TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE



Afyonkarahisar'da termal bir otelin diskosunda geçen hafta sonu çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, 15 kadar tatilcinin eğlendiği anlar yer aldı. Gruptakilerden biri tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde tatilcilerin eğlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği gözlendi.

Diskoda bir araya gelen tatilcilere garsonlar tarafından servis yapılması ise dikkatlerden kaçmadı. Diskodaki eğlence ile ilgili işlem yapılıp, yapılmadığı ise henüz öğrenilemedi.

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