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Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar)- (ANTALYA)- (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Antalya'da 5 yıldızlı otelde koronavirüs eğlencesi

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Antalya'da 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenleyen bir şirket, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Otelin eğlence merkezinde dans edenlerin maskesiz, sosyal mesafesiz eğlenceleri kameraya yansıdı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarını değerlendiren şirketler, Antalya'da konakladıkları otellerdeki sağlıklarını hiçe sayıyor. 'Çok yüksek riskli' kentler arasında olan Antalya'da bayi toplantısı yapan şirketin çalışanları, veda gecesinde eğlendi. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde pisti dolduranlar, maskesiz, sosyal mesafesiz bir şekilde dans etti. Şirket çalışanları o anları da görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Eğlenecede koronavirüs pandemisinin hiçe sayıldığı görüldü.

TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE

Afyonkarahisar'da termal bir otelin diskosunda geçen hafta sonu çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, 15 kadar tatilcinin eğlendiği anlar yer aldı. Gruptakilerden biri tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde tatilcilerin eğlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği gözlendi.

Antalyada 5 yıldızlı otelde koronavirüs eğlencesi

Diskoda bir araya gelen tatilcilere garsonlar tarafından servis yapılması ise dikkatlerden kaçmadı. Diskodaki eğlence ile ilgili işlem yapılıp, yapılmadığı ise henüz öğrenilemedi.

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Antalyada 5 yıldızlı otelde koronavirüs eğlencesi

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