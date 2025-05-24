×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya’da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Manavgat#Otel
Antalya’da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 00:16

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapımı süren 5 yıldızlı bir otelin restoranın teras katı çöktü. İşçilerin paydos saatindeki olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Haberin Devamı

.Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi’nde inşaat halindeki 5 yıldızlı otelin teras katında saat 18.00 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle çökme oldu.

Antalya’da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü


İhbarla bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, beton ve metal yığınları altında kalan olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışma yürüttü. İncelemeler sonucunda, olayın işçilerin paydos saatinde meydana geldiği ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirlendi. Teknik ekipler çökmenin nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Manavgat#Otel

BAKMADAN GEÇME!