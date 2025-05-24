Antalya’da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü

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.Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi’nde inşaat halindeki 5 yıldızlı otelin teras katında saat 18.00 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle çökme oldu.



İhbarla bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, beton ve metal yığınları altında kalan olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışma yürüttü. İncelemeler sonucunda, olayın işçilerin paydos saatinde meydana geldiği ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirlendi. Teknik ekipler çökmenin nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.