MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da 5 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu
GeriGündem Antalya'da 5 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Antalya'da 5 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da 5 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da halk otobüsünün arkasına tutunan patenli 5 çocuğnu tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda Kızılırmak Caddesi yönüne doğru giden halk otobüsünün arkasına tutunan patenli 5 çocuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 40 kilometre hızla ilerleyen halk otobüsünün arkasına tutunan çocukların rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülendiğini anlayan çocuklardan biri, kıyafetinin kapüşonunu başına geçirdi. Çocuklardan biri otobüse tutunmayı bırakırken, diğreleri yollarına devam etti. Görüntüyü çeken vatandaşın, otobüs şoförüne gençleri uyarması için 'kornaya' bas dediği görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi