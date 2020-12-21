Antalya'da 5 bin 301 adet ecstasy hap ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, gelen bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, koliler içine gizlenmiş 5 bin 301 adet ecstasy hap ele geçirilirken, konuyla ilgili E.Ş. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.