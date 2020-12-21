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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 17:12 | Son Güncelleme:

Antalya'da 5 bin 301 adet ecstasy hap ele geçirildi

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Antalya'da 5 bin 301 adet ecstasy hap ele geçirildi
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ANTALYA'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 5 bin 301 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, gelen bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, koliler içine gizlenmiş 5 bin 301 adet ecstasy hap ele geçirilirken, konuyla ilgili E.Ş. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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