Antalya'da 5 bacaklı kuzu doğdu! 'Annesi besleyemiyor, biz besliyoruz'

Haberin Devamı

Manavgat'ın Doğançam Mahallesi'nde besicilik yapan Mesut Şen'in koyunlarından biri, sıra dışı doğum yaptı. Doğan kuzunun 5 bacaklı olduğu fark edildi. Ön bacağın üst kısmında diğerlerine göre küçük 5'inci bacakla doğan kuzu besici ile veterinerleri şaşırttı.

Mesut Şen, "Yıllardır bu işi yapıyoruz, babadan dededen gelen meslek. İlk defa başımıza geldi. Beşinci bacak çıktı, tırnağına kadar her şeyi normal oluşmuş. Yemesinde, içmesinde bir problem yok. Sadece annesi besleyemiyor, biz besliyoruz" dedi.

Kuzunun diğer kuzulara göre daha büyük olduğunu ve ayağa kalkamadığını belirten Şen, "Ayağa kalkmak istiyor ama dengede duramıyor. Kemik ve eklem yapısı normal, hareket edemiyor. Ayaklarının hepsi sağlam, sağlık durumu iyi. İlk doğan kuzu normalde yürümeye başlar ama bu kendini taşıyamıyor. Veterinerler bilgisiz kaldılar" diye konuştu.

Haberin Devamı

Şen, kuzunun hayatta kalmasını sağlamaya çalıştığını anlattı.