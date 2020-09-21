Antalya'da 41 kilogram uyuşturucuya 3 tutuklama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, C.D., M.O.D., B.D. ve M.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda geçen cumartesi günü 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kilogram eroin, 6 kilogram 800 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 43 kilo katkı maddesi, 13 bin 250 TL, 3 adet silah ve 5 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun miktarının son zamanlarda yakalanan en yüksek miktarlardan biri olduğu öğrenildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler C.D., M.O.D., B.D. ve M.D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O.D., B.D. ve M.D. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanırken, C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.