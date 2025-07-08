×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da 4 katlı apartmanda yangın paniği! Mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Muratpaşa#Yangın
Antalyada 4 katlı apartmanda yangın paniği Mahsur kalan 7si çocuk 10 kişi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 14:43

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkıp, çatı katına da sıçrayan yangında mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. 4'üncü kattaki dairenin klima motorundan çıktığı üzerinde durulan yangın sonrası apartmandan duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, yangını söndürmek için merdivenli aracını kurarken, vatandaşlar ile sağlık ekipleri dairede mahsur kalan çocukları çıkarmaya çalıştı. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar, yangın büyümeden Ecem U., Esle U. ve Deniz U. adlı çocukları evden çıkardı. Yangının büyümesi ve çatı katına da alevlerin sıçraması üzerine itfaiye ekibi, mahsur kalan çocuklar Elisa A., Yunus A., Ayten A. ve Yusuf A'yı bulundukları yerden merdiven yardımıyla alarak, ambulansa gitmelerini sağladı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınŞehitlere acı veda | Yürekleri dağlayan anlar: Tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldularŞehitlere acı veda | Yürekleri dağlayan anlar: Tabuta sarılıp gözyaşlarına boğuldularHaberi görüntüle

İTAFİYE ERİ MASKESİNİ VERİP İNDİRDİ

İtfaiye ekibi yangında anne Bahar A.'yı da dumanların arasından çıkardı. Söndürme çalışmalarında yer alan itfaiye eri, dairede yoğun dumana maruz kalan Bahar A.'yı, maskesini vererek merdivenle indirdi. Bahar A., ilk müdahalesinin ardından ambulansa götürüldü. İtfaiye ekibi, dumandan etkilenen isimleri öğrenilemeyen biri duyma engelli kadın olmak üzere 2 kişiyi daha kurtardı. Ekipler, daire içerisinde bulunan bir köpeği de dışarı çıkarttı. 7'si çocuk 10 kişi, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yangın, ekiplerin 45 dakikalık çalışması sonrasında söndürüldü.

"BİR KADIN 'KIZIM' DİYE FERYAT EDİYORDU"

Yangından hemen önce aracını park ettiğini anlatan Erol Yılmaz, "O esnada apartmanın arka tarafından bir kişi çıkarak 'Yangın var' diye bağırdı. 5-6 dakika sonra ekipler geldi. Bir kadın da koşarak 'İçeride kızım var' diye feryat etti. O esnada sağlık ekibi yukarı çıkarak balkondan çocuğu çıkardı. İçeride kalan çocukları itfaiye ekibi kurtardı. Ben de itfaiye ekibinin hortum çekmesine yardımcı oldum. Ekipler, çok büyük bir durumdan kurtardı" dedi.

Gözden KaçmasınFaciada 78 kişi hayatını kaybetmişti Kartalkaya yangını davası başladıFaciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Kartalkaya yangını davası başladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Muratpaşa#Yangın

BAKMADAN GEÇME!