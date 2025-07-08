Antalya'da 4 katlı apartmanda yangın paniği! Mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi kurtarıldı

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Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. 4'üncü kattaki dairenin klima motorundan çıktığı üzerinde durulan yangın sonrası apartmandan duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, yangını söndürmek için merdivenli aracını kurarken, vatandaşlar ile sağlık ekipleri dairede mahsur kalan çocukları çıkarmaya çalıştı. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar, yangın büyümeden Ecem U., Esle U. ve Deniz U. adlı çocukları evden çıkardı. Yangının büyümesi ve çatı katına da alevlerin sıçraması üzerine itfaiye ekibi, mahsur kalan çocuklar Elisa A., Yunus A., Ayten A. ve Yusuf A'yı bulundukları yerden merdiven yardımıyla alarak, ambulansa gitmelerini sağladı.

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İTAFİYE ERİ MASKESİNİ VERİP İNDİRDİ

İtfaiye ekibi yangında anne Bahar A.'yı da dumanların arasından çıkardı. Söndürme çalışmalarında yer alan itfaiye eri, dairede yoğun dumana maruz kalan Bahar A.'yı, maskesini vererek merdivenle indirdi. Bahar A., ilk müdahalesinin ardından ambulansa götürüldü. İtfaiye ekibi, dumandan etkilenen isimleri öğrenilemeyen biri duyma engelli kadın olmak üzere 2 kişiyi daha kurtardı. Ekipler, daire içerisinde bulunan bir köpeği de dışarı çıkarttı. 7'si çocuk 10 kişi, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yangın, ekiplerin 45 dakikalık çalışması sonrasında söndürüldü.

"BİR KADIN 'KIZIM' DİYE FERYAT EDİYORDU"

Yangından hemen önce aracını park ettiğini anlatan Erol Yılmaz, "O esnada apartmanın arka tarafından bir kişi çıkarak 'Yangın var' diye bağırdı. 5-6 dakika sonra ekipler geldi. Bir kadın da koşarak 'İçeride kızım var' diye feryat etti. O esnada sağlık ekibi yukarı çıkarak balkondan çocuğu çıkardı. İçeride kalan çocukları itfaiye ekibi kurtardı. Ben de itfaiye ekibinin hortum çekmesine yardımcı oldum. Ekipler, çok büyük bir durumdan kurtardı" dedi.