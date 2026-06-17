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Antalya'da 4 ilçeye yeni kaymakam atandı

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#Antalya#Kaymakam Atamaları#Resmi Gazete
Antalyada 4 ilçeye yeni kaymakam atandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 10:27

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Kararname kapsamında Antalya'da görev yapan bazı kaymakam ve vali yardımcıları başka illere atanırken, Antalya'ya da yeni atamalar gerçekleştirildi.

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Kararnameye göre, Antalya Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Eskişehir Odunpazarı Kaymakamlığı'na atandı. İzmir Menderes Kaymakamı Cevat Çelik ise Antalya Aksu Kaymakamı oldu.

Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Ankara Kızılcahamam Kaymakamlığı'na atanırken, Şanlıurfa Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu Elmalı Kaymakamlığı görevine getirildi.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Uşak Banaz Kaymakamlığı'na atanırken, Gaziantep İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu Finike Kaymakamı olarak görevlendirildi.

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Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Kayseri Vali Yardımcılığı görevine atanırken, Bitlis Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer Korkuteli Kaymakamı oldu.

Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu İstanbul Vali Yardımcılığı'na atanırken, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar Antalya Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

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Atama kararlarıyla birlikte Antalya'da Aksu, Elmalı, Finike ve Korkuteli ilçelerinin kaymakamları ile bir vali yardımcısının görev yerleri değişmiş oldu.

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#Antalya#Kaymakam Atamaları#Resmi Gazete

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