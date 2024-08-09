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Antalya'da 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

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#Antalya#Kaş#Deprem
Antalyada 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 10:49

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.38'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 48,11 kilometre mesafede olan depremin, yerin 11,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de saat 11.51'de 4,2 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 52,11 kilometre mesafede olan depremin yerin 12,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

 

 

 

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#Antalya#Kaş#Deprem

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