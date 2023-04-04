Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) alınan bilgiye göre Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde saat 11.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre ise Burdur Boğazköy'de saat 11.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8.1 kilometre derinlik gerçekleşti.