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Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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#Burdur#Deprem#AFAD
Antalyada 4.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 12:10

Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) alınan bilgiye göre Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde saat 11.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre ise Burdur Boğazköy'de saat 11.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8.1 kilometre derinlik gerçekleşti.

 

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#Burdur#Deprem#AFAD

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