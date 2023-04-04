Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) alınan bilgiye göre Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde saat 11.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 4, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Döşemealtı (Antalya)
Tarih:2023-04-04
Saat:11:54:52 TSİ
Enlem:37.225 N
Boylam:30.478 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/aCRjvBOAsE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre ise Burdur Boğazköy'de saat 11.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 8.1 kilometre derinlik gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 4, 2023
BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) https://t.co/0Lq135Vr1N
04.04.2023, 11:54:52 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 8.1 km#Kandilli