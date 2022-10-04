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Antalya'da 384 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

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#ANTALYA#Narkotik#Polis
Antalyada 384 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 13:18

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde sıvı hale getirilip, A4 kağıdına emdirilerek, piyasaya sürülmek istenen 384 milyon TL değerinde uyuşturucu madde, jandarma ekiplerince ele geçirildi.

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İl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda S.T.Ö.'nün sentetik cannabinoid (bonzai) maddesini sıvı hale getirerek, A4 kağıdına emdirdiği ve bu malzemeyi Antalya'nın sahil bölgesinde piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı otomobil ile evde arama yaptı. Söz konusu aramalarda; 3 milyon 840 bin kullanımlık 15 bin adet A4 sentetik cannabinoid uyuşturucu maddesi, 1,5 kilo skunk, 200 gram metamfetamin, 5 gram kokain, hassas terazi, 1,5 litre A4 sentetik cannabinoid uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 23 adet 9 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 384 milyon TL olduğu tespit edildi. S.T.Ö. ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#ANTALYA#Narkotik#Polis

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