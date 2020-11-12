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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Antalya'da 300 polisle operasyon

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Antalya'da 300 polisle operasyon
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Antalya'da Yeşildere Mahallesi'nde 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Kentte halk arasında 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde sabah saatlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Hareket polislerinin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Tamer Özakıncı ve Şube Müdürü Sertaç Neşe'nin koordine ettiği operasyonda, açılmayan bazı kapılar koçbaşıyla kırılırken, çok sayıda şüpheli sorgulandı. Birçok adreste ve şüpheli üzerinde arama yapıldı.

Narkotik madde arama köpeğinin de kullanıldığı operasyona Özel Harekât, Asayiş, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olmak üzere 300 personel görev aldı.

Antalyada 300 polisle operasyon

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