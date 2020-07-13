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Haber Giriş: 13.07.2020 - 18:50,Son Güncelleme:

Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD'da yer alan bilgiye göre Antalya'da saat 18:13'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kumluca, Finike ve ve Demre ilçelerinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre Antalya'da saat 18:13'te 5 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem 3.4 şiddetinde gerçekleşti. Deprem Kumluca, Finike ve ve Demre ilçelerinde hissedildi.

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