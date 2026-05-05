Antalya’da 2’nci duruşma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 07:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp  belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de yargılandığı davanın 2’nci duruşması görüldü.

3’ü tutuklu 41 sanığın yargılamasına dün Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi. Bu dosyadan tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Fazlı Ateş duruşma salonunda hazır bulunurken, farklı suçtan tutuklanan Mehmet Okan Kaya, Zuhal Böcek ve Yasin Yellice ise SEGBİS’le duruşmaya bağlandı. Duruşmada daha önce savunma yapmayan sanıklar, suçtan zarar gören mağdurlar ve tanıklar dinlendi.

‘ZUHAL BÖCEK’İN HESABINA’

Tutuksuz sanık Çağrı G., “Gökhan Böcek’e verdiğim para tamamen borçtur. Ben paramı alırım diye düşündüm. 1 ay sonra tekrar borç talebinde bulundu, Zuhal Böcek’in hesabına 900 bin lira borç gönderdim. Olay dostluk ilişkisine dayanan, nereden geldiğini bilmediğim üç dükkânı kendi üzerime almamdan ibarettir. Muhittin Böcek dükkânlar için para ödedi mi bilmiyorum" dedi.

Gökhan Böcek’in seçim öncesi yanına geldiğini kaydeden mağdur Yusuf Yadoğlu da “Seçimlerden önce Gökhan Böcek yanıma geldi, destek istedi. 8.5 milyon lira para ödemesi yaptım. Muhittin Böcek’i de ‘Gökhan para istiyor’ diye aramadım. Gökhan parayı isterken babasının haberi olduğunu da söyledi. Muhittin Böcek’le hakedişlerimi almam konusunda anlaşınca destek verdim. Sonra peyderpey ödemeler yapıldı” diye konuştu.

BELGELENDİRMEDİM

Gökhan Böcek’e 30 milyon lira borç verdiğini de kaydeden Yadoğlu, “Verdiğim 30 milyon lirayı belgelendirmedim. Ödeyeceğini taahhüt edince verdim” dedi.

BÖCEK’TEN SAVUNMA

- Muhittin Böcek’in Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde siteye iskân karşılığında bir dairenin bedelsiz verildiği öne sürülürken, mağdurlardan Hakan I. ve Mehmet Akif K. “Eğer daireyi vermeseydik iskân alamayacağımız söylendi” dedi. Muhittin Böcek ise “Bu yerle ilgili yasal süreç Konyaaltı ve Büyükşehir Belediyesi olarak devam etmiştir. 10 yıldır mağdurlar ise neden şikâyetçi olmadılar. Hakan I. arkadaş AK Parti’den meclis üyesi adayıydı. Siyaset yapıyorduk. Kapımızı aşındırdılar. Şikâyetlerini dile getirebilirlerdi” diye konuştu.

 

