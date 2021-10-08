Antalya'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilirAltın için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Futbolda dengeleri değiştirecek adım 14 yıl sonra...Futbolda dengeleri değiştirecek adım! 14 yıl sonra...#Muhammed Bin Selman
Cuma namazı sırasında bomba patladı Çok sayıda ölü ve yaralılar varCuma namazı sırasında bomba patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var#Afganistan
Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğizErdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğiz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Merkez Bankası iddiasına yalanlama… Altun: Yalanların dolaşıma sokulması endişe vericiMerkez Bankası iddiasına yalanlama… Altun: Yalanların dolaşıma sokulması endişe verici#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ABDden savaş çıkaracak hamle Çin küplere bindi, açıklamalar peş peşe...ABD'den savaş çıkaracak hamle! Çin küplere bindi, açıklamalar peş peşe...#ABD
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dediArka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi#İkea
Türkiyede bir ilk yaşandı Satışlarda önemli gelişmeTürkiye'de bir ilk yaşandı! Satışlarda önemli gelişme#SUV
İçme suyundaki koku harekete geçirdi Korkunç gerçek ortaya çıktıİçme suyundaki koku harekete geçirdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı#İçme Suyu
Teklif mektubu iletildi Türkiyeden flaş F-16 hamlesiTeklif mektubu iletildi! Türkiye'den flaş F-16 hamlesi#F-16
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış! #Kraliyet Gelinlikleri
Parayı önden alıyoruz... Yok artık'Parayı önden alıyoruz...' Yok artık!#Büyücülük
Ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktıAyrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!#Kerem Bursin
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da 28 kaçak göçmen yakalandı

#Antalya#Göçmen#Manavgat
Antalyada 28 kaçak göçmen yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için sazlıklar arasında bekleyen 28 Suriyeli göçmen yakalandı.

Haberin Devamı

Manavgat'tan Suriye uyruklu bazı kişilerin kaçak yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Bunun üzerine Çenger Mahallesi'nde bazı kişilerin yurt dışına kaçak yollardan çıkış amacıyla hazırlandığı tespit edildi. Yapılan aramada, deniz kıyısındaki sazlıklar arasında saklanan 28 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla Suriyeli A.E.H. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri taşımak amacıyla kullanıldığı tespit edilen minibüse de el koyuldu. Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İlgili Haberler:

Altın için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'Ve sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'Cuma namazı sırasında bomba patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Göçmen#Manavgat