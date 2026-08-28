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Antalya'da 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi kapılarını açtı: Turistlerin yeni gözdesi oldu

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#Antalya Hidirlik Kulesi#Arkeolojik Keşifler#Roma Dönemi
Antalyada 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi kapılarını açtı: Turistlerin yeni gözdesi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 11:11

Antalya’nın Kaleiçi bölgesinde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Hıdırlık Kulesi, arkeolojik kazı ve seyir terası çalışmalarının tamamlanmasının ardından temmuz ayında kapılarını ziyaretçilere açtı. Falezler üzerinde yer alan ve Roma dönemine ait sütunlu caddeden Osmanlı askeri deposuna, Bizans şapelinden cumhuriyet dönemi buz fabrikası kalıntılarına kadar uzanan zengin tarihi mirası Akdeniz manzarasıyla birleştiren kule, yerli ve yabancı turistlerin yeni gözde durağı haline geldi.

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Antalya'nın tarihi merkezi Kaleiçi'nde yer alan Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde, kentin geçmişine ışık tutan önemli kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlatılan 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi' tamamlandı. Proje kapsamında falezlerin üzerine seyir terası yapılırken, kazı alanında ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar da ziyaretçilerin görebileceği şekilde düzenlendi.

Antalyada 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi kapılarını açtı: Turistlerin yeni gözdesi oldu

2 BİN YILLIK TARİHE IŞIK TUTUYOR

Antalya Müze Müdürlüğü ve Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde arkeologlar tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, kentin farklı dönemlerine ait çok sayıda tarihi kalıntı ortaya çıkarıldı. Alanda milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen ve bölge valisi için yapıldığı değerlendirilen anıt mezarın yanı sıra, erken Bizans döneminde şapel olarak kullanıldığı değerlendirilen yapılar, mozaikli alanlar ve yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik bulundu. Kazılarda ayrıca iki hamam, sütunlu yapı, Hadrian Kapısı'na kadar uzandığı düşünülen Roma dönemine ait sütunlu cadde ile Cumhuriyet dönemine ait buz fabrikasının kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

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Antalyada 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi kapılarını açtı: Turistlerin yeni gözdesi oldu

TARİH BOYUNCA FARKLI AMAÇLARLA KULLANILDI

Mukavemetli yapısı nedeniyle Bizans döneminde kentin savunma sistemine dahil edilerek surlarla birleştirilen Hıdırlık Kulesi, Selçuklular döneminde kasr, Osmanlı döneminde ise askeri depo olarak kullanıldı. Kule ayrıca tarih boyunca Antalya Körfezi'nden geçen gemilerin gözetlenmesinde kullanıldı.

Antalyada 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi kapılarını açtı: Turistlerin yeni gözdesi oldu

TARİHİ KALINTILAR VE AKDENİZ MANZARASI BİR ARADA

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından mimari, restorasyon ve koruma-onarım çalışmaları gerçekleştirilen proje kapsamında, tarihi kalıntıların konservasyonu da yapıldı. Temmuz ayında ziyarete açılan Hıdırlık Kulesi ve çevresi, ziyaretçilere hem yaklaşık 2 bin yıllık tarihi kalıntıları yakından görme hem de falezlerin üzerinden Akdeniz manzarasını izleme imkanı sunuyor. Tarihi dokusu, arkeolojik kalıntıları ve manzarasıyla Hıdırlık Kulesi, Antalya'da turistlerin yeni gözde duraklarından biri haline geldi. Kente ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, Akdeniz manzarasını fotoğraflamak için Hıdırlık Kulesi seyir terasını tercih etti.

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#Antalya Hidirlik Kulesi#Arkeolojik Keşifler#Roma Dönemi

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