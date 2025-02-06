Antalya'da 2 bin yıllık Limyra Antik Kenti yanındaki tarım arazisine kamulaştırma kararı

Haberin Devamı

Finike ilçesindeki, milattan önce 5'inci yüzyıla tarihlenen Limyra Antik Kenti, güneyinde yer alan ve su altında kalan tarihi sütunlu caddesi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Haberin Devamı

Arkeolojik kazıların devam ettiği alanın kuzeyinde ise orijinali Helenistik döneme ait olan, milattan sonra 141 yılında büyük bir onarım geçiren tiyatro binası yer alıyor. Yapılaşmanın ve tarım arazilerinin ortasında kalan tarihi tiyatro ile ilgili olarak Resmi Gazete'de karar yayınlandı. Kararla tarihi tiyatro yanında bulunan 2 bin 300 metrekare tarım arazisi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda; şu ifadelere yer verildi:

"Limyra Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Antalya İli, Finike İlçesi, Saklısu Mahallesinde bulunan özel mülkiyete ait 101 ada, 52 parsel numaralı taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."